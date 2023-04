Autonomia: Casellati, abbiamo costruito modello compatibile con unità Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dell'Autonomia differenziata "non è un'idea precipitata nel programma del governo di centrodestra" ma si tratta "dell'applicazione di una norma costituzionale approvata dal centrosinistra. Noi la stiamo soltanto applicando rivoluzionando anche gli iter precedenti per non lasciare nessuna Regione indietro compromettendo l'unità nazionale". Lo ha detto Elisabetta Casellati, ministro delle Riforme istituzionali e della Semplificazione normativa in audizione presso la commissione Affari costituzionali del Senato. "Abbiamo costruito un modello compatibile con l'unità della Repubblica", ha aggiunto. (Rin)