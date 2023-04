Roma: assessore Casa, 80 palazzi occupati in città tra immobili pubblici e privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 80 gli edifici occupati a Roma tra immobili pubblici - sia comunali che di enti statali - e privati. Lo ha riferito l'assessore alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi, nel corso della seduta della commissione Trasparenza del Campidoglio, presieduta da Federico Rocca di Fratelli d'Italia. "A Roma - ha detto Zevi - abbiamo 80 occupazioni di palazzi: il dato lo otteniamo mettendo insieme gli elenchi di varie realtà, polizia locale e forze dell'ordine, Regione Lazio, prefettura e ministero dell'Interno. Abbiamo incrociato gli elenchi e li abbiamo divisi per proprietà, li abbiamo ordinati per cronologia e non abbiamo inserito nuovi immobili, abbiamo riportato gli immobili" occupati "censiti da altre istituzioni e li abbiamo divisi per proprietà comunale, proprietà pubblica e proprietà privata". (segue) (Rer)