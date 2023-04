Catalogna: sondaggio, 50 per cento cittadini contrario a indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 50 per cento dei catalani è contrario all'indipendenza dalla Spagna, il 43 per cento è favorevole, mentre il 7 per cento non sa o non risponde. È quanto emerge dall'ultimo sondaggio del Centro di studi d'opinione (Ceo) della Catalogna condotto su un campione di duemila persone pubblicato oggi. Il 77 per cento dei catalani si è detto d'accordo o fortemente d'accordo sul fatto che i cittadini "hanno il diritto di decidere il loro futuro come Paese in un referendum". (Spm)