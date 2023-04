Speciale difesa: Bielorussia, "Ont", sventati attacchi terroristici contro Hrodna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati arrestati alcuni cittadini bielorussi e russi che intendevano effettuare attacchi terroristici a Hrodna, in Bielorussia, sotto la guida dei servizi segreti dell'Ucraina. E' quanto riferito dall'emittente televisiva bielorussa "Ont", secondo cui l'attacco era mirato contro diversi obiettivi, incluso il consolato generale della Russia. Secondo "Ont", i servizi segreti russi e bielorussi hanno rivelato che Vyacheslav Rozum, un dipendente della direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino, avrebbe reclutato degli agenti. Tra i responsabili l'emittente ha nominato un cittadino russo Aleksej Kulikov e un cittadino bielorusso, Vadum Patsenko, che hanno ammesso il loro coinvolgimento nel corso di un interrogatorio. In particolare, Kulikov ha confessato di aver fatto foto e video di un ufficio di reclutamento, una base militare, un deposito petrolifero e il consolato russo a Hrodna. Patsenko, a sua volta, ha detto che "un agente dell'intelligence ucraina ha dato il compito di far saltare in aria un deposito petrolifero con un drone ed esplosivi". "Per l'incendio doloso del deposito di petrolio, Kulikov e Patsenko avrebbero dovuto ricevere 10 mila dollari e sarebbero stati trasportati all'estero, ma alla fine i servizi segreti ucraini li hanno ingannati", ha aggiunto "Ont". (Rum)