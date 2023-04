© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dare il benvenuto alla Finlandia come nuovo membro della Nato è il modo migliore per celebrare questa giornata. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione del 74mo anniversario del Patto atlantico. “L’Italia, tra i Paesi fondatori dell’Alleanza, conferma il suo sostegno al ruolo della Nato a difesa della libertà e della sicurezza”, ha scritto il ministro in un messaggio su Twitter. (Res)