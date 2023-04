Speciale difesa: Ue, agenti tedeschi hanno partecipato a perquisizione sede Ppe per indagine su esponente Cdu Voigt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente dei popolari, per cui vale la presunzione di innocenza, ha sempre respinto questa accusa. Ora, i suoi avvocati difensori Nobert Scharf e Valentin Sitzmann non commentano le misure investigative disposte dalla procura di Erfurt. Per i legali, “il nostro cliente ha ampiamente negato le accuse all'inizio del procedimento. La difesa ha criticato l'indagine fin dall'inizio come sproporzionata ed esagerata”. Voigt “non è colpevole di nulla”. Su richiesta della procura di Erfurt, il parlamento della Turingia ha revocato l'immunità del deputato della Cdu a settembre del 2022. A metà dell'ottobre successivo, la polizia ha perquisito l'abitazione e gli uffici di Voigt. Il procedimento contro l'esponente dei popolari è iniziato sulla base di indizi trovati durante perquisizioni presso la società Internet di Jena, che non sarebbero correlate all'indagine contro Voigt, ma alle accuse contro l'ex deputato della Cdu al Bundestag Mark Hauptmann. Il procedimento contro Hauptmann è stato interrotto nello scorso anno. Finora, le misure in corso presso la sede del Ppe non riguardano i dipendenti del partito, ma mirano a cercare prove nel procedimento contro Voigt e a interrogare possibili testimoni. Il raid dovrebbe anche affrontare la questione di quanto tempo Voigt ha lavorato per il Ppe e quanto sia stato retribuito in questo periodo. (Geb)