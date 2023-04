Speciale difesa: Siria, in corso a Mosca incontro mediato da Russia e Iran su ripristino relazioni Ankara-Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il discorso di apertura dell'incontro, tenutosi presso la sede del ministero degli Affari esteri, è stato pronunciato dal capo della diplomazia russo, Sergey Lavrov. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa filogovernativa siriana "Sana", da parte sua il viceministro Soussan ha manifestato alla controparte russa l’esigenza di "porre fine alla presenza illegale della Turchia sul territorio siriano, di non interferire negli affari interni siriani e di combattere il terrorismo in tutte le sue forme". Le relazioni tra Ankara e Damasco sono state molto tese dallo scoppio della rivoluzione siriana nel 2011, che ha poi causato centinaia di migliaia di morti e milioni di sfollati. Dopo un allontanamento di undici anni, il ministro della Difesa turco e l'omologo siriano si erano incontrati a Mosca lo scorso dicembre, alla presenza di Lavrov, concordando di tenere riunioni nella capitale russa e successivamente in ciascuna delle due città di Ankara e Damasco. Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, aveva a sua volta indicato la possibilità di incontrare l’omologo siriano, Bashar al Assad, dopo riunioni tra i ministri della Difesa e degli Affari esteri. (Rum)