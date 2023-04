Speciale difesa: Cina-India, Pechino, modifica toponimi nell'Arunachal Pradesh è "nostro diritto sovrano"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Il 9 dicembre scorso truppe cinesi e indiane si sono scontrate sull'altopiano e Tawang. L'episodio, rivelato inizialmente dall'agenzia di stampa indiana "Asian News International" ("Ani"), è stato successivamente confermato dai governi dei due Paesi, che si sono scambiati accuse riguardo alla responsabilità dell'accaduto. Il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, in un intervento in parlamento, ha dichiarato che le truppe cinesi hanno cercato di oltrepassare la Lac e di "cambiare unilateralmente lo status quo" e che il tentativo è stato "contrastato in maniera ferma e risoluta" dalle truppe indiane. Tra i militari, ha ammesso Singh, c'è stata una "colluttazione fisica", senza gravi conseguenze per gli indiani: "La colluttazione ha provocato feriti ad alcuni membri del personale da entrambe le parti (...) Non ci sono morti o feriti gravi da parte nostra". "Grazie al tempestivo intervento dei comandanti militari indiani, i soldati dell'Esercito cinese sono tornati alle loro posizioni", ha insistito l'esponente del governo di Nuova Delhi, precisando che a seguito dell'incidente, l'11 dicembre, il comandante locale indiano si è riunito con la controparte cinese per discutere la questione secondo i meccanismi stabiliti e che la questione è stata affrontata con la parte cinese anche attraverso i canali diplomatici. (Cip)