Speciale difesa: Nato, Romania, cambio di comando dell'aeronautica italiana alla base Kogalniceanu

- Si è svolto alla base aerea 57 Mihail Kogalniceanu il cambio del comando del distaccamento dell'Aeronautica militare italiana schierato in Romania per svolgere missioni rinforzate di polizia aerea. Lo riferisce il ministero della Difesa di Bucarest con un comunicato. "Siete un partner affidabile per noi, questa missione è una prova concreta dell'impegno del vostro Paese nei confronti della Nato e un buon riflesso dell'importanza che l'Italia attribuisce alla difesa collettiva e al rafforzamento della deterrenza e della postura di difesa nella nostra regione. Il dialogo bilaterale ad alto livello del 2022, così come quello dell'anno in corso, rappresenta un'ulteriore prova del reciproco impegno a rafforzare la cooperazione tra i nostri Stati nel campo della difesa", ha affermato il sottosegretario di Stato al ministero della Difesa, Eduard Bachide. All'evento hanno partecipato anche il comandante del Comando operativo interforze italiano, tenente generale Francesco Paolo Figliuolo e l'ambasciatore d'Italia a Bucarest, Alfredo Maria Durante Mangoni. Il distaccamento italiano, composto da circa 150 militari (piloti e personale tecnico) e velivoli Eurofighter Typhoon, continuerà a svolgere, insieme al personale dell'Aeronautica romena, missioni di polizia aerea rafforzata e missioni nell'ambito del concetto di Air Vigilance Enhanced Vigilance Activity, sotto comando Nato, per altri quattro mesi. Si tratta della terza rotazione alla base Mihail Kogalniceanu, dopo quelle effettuate nel 2019 e nel 2021. Le missioni congiunte di polizia aerea contribuiscono ad aumentare la capacità di reazione e deterrenza, nonché a rafforzare l'interoperabilità tra le forze aeree romene e italiane. (Rob)