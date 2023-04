Speciale difesa: Nato, presidente finlandese, finita era del non allineamento militare, ora serve adesione Svezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'era del non allineamento militare della Finlandia è finita. Lo ha dichiarato in una nota stampa il presidente finlandese, Sauli Niinisto, dopo la definitiva adesione di Helsinki all'Alleanza Atlantica. "La Finlandia è diventata membro dell'alleanza di difesa Nato. L'era del non allineamento militare nella nostra storia è giunta al termine. Inizia una nuova era", si legge nel comunicato stampa. "Ogni Paese massimizza la propria sicurezza e anche la Finlandia lo fa. Allo stesso tempo, l'adesione alla Nato rafforza la nostra posizione internazionale e il nostro margine di manovra. Come partner, da tempo partecipiamo attivamente alle attività della Nato e, in futuro, la Finlandia contribuirà alla deterrenza e alla difesa collettiva dell'Alleanza. La Finlandia, impegnata nella sicurezza di tutti gli Stati membri della Nato, sarà un alleato affidabile che rafforzerà la stabilità regionale", continua la nota. (Beb)