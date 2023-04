Sicurezza stradale: Giannini (Polizia), nuovo Safety point è ulteriore servizio di prossimità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’inaugurazione di questo Safety point, fatta in collaborazione tra Autostrade e Polizia di Stato, è di grande importanza, perché offre un servizio all’utenza che, in un attimo di sosta, ha la possibilità di approcciare con le istituzioni, avere dei servizi per eventuali esigenze, ed essere sensibilizzata su temi fondamentali quali quello della sicurezza”. Lo ha detto il capo della Polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza, Lamberto Giannini, a margine dell’inaugurazione del primo “Safety point” nell’area di servizio Casilina est - A1, nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e la società Autostrade per l'Italia. Giannini ha spiegato che “questi corner avranno quasi sempre la presenza di personale della Polizia di Stato, ma ci sarà anche la possibilità per il cittadino di avere degli strumenti che permetteranno di agire anche da remoto”. “Questo è importante ed è un ulteriore servizio di prossimità e siamo lieti di poterlo fare”, ha concluso. (Rin)