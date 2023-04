Grecia: ministro Governance digitale, presto un call center unico per le procedure statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Grecia è al lavoro per mettere a disposizione dei cittadini un unico call center per la gestione di tutte le procedure del settore pubblico. Lo ha dichiarato il ministro della Governance digitale, Kyriakos Pierrakakis, citato dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. “Ci sarà un solo centro chiamate per tutte le procedure statali”, ha detto il ministro greco, sottolineando che il progetto “è attualmente all’asta ma sarà pronto molto presto per la sua attuazione”. (Gra)