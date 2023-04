© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la riforma dell'Autonomia differenziata "abbiamo abolito la spesa storica" e "abbiamo stabilito che definizione dei Lep sia la precondizione per le intese". Lo ha detto Elisabetta Casellati, ministro delle Riforme istituzionali e della Semplificazione normativa in audizione presso la commissione Affari costituzionali del Senato. Le intese "chi non le vuole fare non le farà", ha aggiunto. (Rin)