Ex Ilva: Uil, simbolo sdraio e sole in comunicazione Cigs è offensivo, intervengano istituzioni

24 luglio 2021

- Questa mattina il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, ha inviato una lettera alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ai ministri Urso, Calderone, Giorgetti e all’Amministratore delegato di Invitalia Mattarella dopo i fatti incresciosi avvenuti nelle scorse ore all’ex Ilva. Ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria – riferisce una nota della Uilm – è stata inviata una comunicazione aziendale dove, nella parte sinistra, vi è un simbolo con una sdraio e il sole. “Le modalità dell’invio della comunicazione di cassa integrazione straordinaria non hanno precedenti nella storia sindacale, non solo italiana”, si legge nella lettera. Lo riteniamo – sottolinea la nota – un atto offensivo e irrispettoso nei confronti dei lavoratori e delle loro famiglie. Chiediamo alle istituzioni – conclude la Uilm – di prendere i necessari provvedimenti e un incontro, nel più breve tempo possibile, con il ministro Urso al ministero delle Imprese e del Made in Italy. (Rin)