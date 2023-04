Roma: assessore Casa, 3 mila pratiche da evadere per richiesta sanatoria in Erp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al momento a Roma ci sono 3 mila pratiche da evadere per la richiesta di sanatoria negli immobili di Edilizia residenziale pubblica gestiti dal Comune di Roma. Lo ha detto l'assessore alle Politiche abitative di Roma, Tobia Zevi, nel corso della seduta della commissione Trasparenza del Campidoglio, presieduta da Federico Rocca di Fratelli d'Italia. "Abbiamo un dato complicato: abbiamo censito 4.300 occupazioni di immobili Erp su 33 mila alloggi totali e abbiamo un arretrato di 3 mila pratiche da evadere, compresa la richiesta di sanatoria", ha detto Zevi. Le pratiche sono 3 mila e non 30 mila come scritto in precedenza.(Rer)