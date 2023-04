Nord Macedonia: lanciata a Skopje piattaforma regionale su allineamento a politica estera Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Montenegro, Macedonia del Nord, Albania e Kosovo hanno lanciato una nuova piattaforma regionale a Skopje. Secondo quanto riferisce una nota del ministero degli Esteri macedone, la piattaforma si focalizza sul "pieno allineamento dei quattro Paesi alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea, alla luce della nuova realtà geopolitica, delle minacce ibride, della crisi energetica e delle conseguenze economiche causate dall'invasione russa dell'Ucraina". La piattaforma, chiamata "Balcani occidentali Quad - allineamento al 100 per cento alla politica estera dell'Ue", è stata lanciata dal ministro degli Esteri della Macedonia del Nord, Bujar Osmani, dall'omologa albanese, Olta Xhacka, dal vice ministro degli Esteri del Kosovo, Kresnik Ahmeti, e dal consigliere per la politica estera del premier montenegrino, Djordje Radulovic. "Dopo l'aggressione della Russia contro l'Ucraina, l'allineamento con la politica estera e di sicurezza comune dell'Ue, ma anche più in generale con le posizioni e i valori del mondo democratico, si è trasformato in una delle priorità più importanti dei Paesi che aspirano all'Ue. La piattaforma è un chiaro messaggio dell'appartenenza di questi Paesi all'area europea", ha affermato Osmani. (Seb)