Montenegro: Djukanovic, Serbia vuole governare Balcani occidentali come fa Russia in sua regione

- La Serbia sta cercando di governare i Paesi dei Balcani occidentali come fa la Russia nella sua regione. Lo ha affermato l'attuale capo dello Stato montenegrino e candidato alle prossime elezioni presidenziali, Milo Djukanovic. "Nei Balcani occidentali, c'è una replica di ciò che la Russia vuole fare nella sua regione. Nei Balcani, ora abbiamo un tentativo di creare un mondo serbo come una sorta di estensione del mondo russo. Come la Russia cerca di ripristinare l'influenza che aveva l'Unione Sovietica, lo stesso sta facendo la Serbia che sta cercando di governare il Montenegro, la Bosnia Erzegovina, il Kosovo e la Macedonia del Nord", ha detto Djukanovic, ripreso dalla stampa locale. Il presidente montenegrino ha aggiunto che la situazione nei Balcani "oggi è peggiore di 6-7 anni fa" e che "purtroppo, la politica di Belgrado non ha ancora ricevuto una risposta adeguata dai nostri partner occidentali". Djukanovic ha quindi criticato l'Unione europea perché, secondo lui, non ha fatto molto sulla politica di allargamento, cosa che la Russia "ha usato per risvegliare i nazionalismi" e ha aggiunto che è importante che l'Europa ora si concentri sui Balcani occidentali. "L'Ue e la Nato dovrebbero dire che questa è la loro zona di responsabilità, punto e basta. Se ciò accadrà, le riforme nei Balcani occidentali continueranno", ha detto il leader montenegrino. (segue) (Seb)