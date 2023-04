Serbia: sondaggio Crta, Ue e Russia rispettivamente partner economico e politico più importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 44 per cento dei cittadini serbi pensa che il Paese dovrebbe rivolgersi maggiormente all'Occidente, mentre il 43 per cento di loro è favorevole a legami più forti con la Russia. Tuttavia, la politica dello stare seduti "su due sedie" sembra essere la più accettabile per la maggioranza dei cittadini poiché solo il 18 per cento pensa che la Serbia dovrebbe optare completamente per una parte o per l'altra. È quanto rivela l'ultimo sondaggio condotto dall'organizzazione non governativa serba "Crta". L'indagine ha inoltre mostrato che la Russia è percepita come il più importante partner politico (34 per cento) e di sicurezza (42 per cento). Al contrario, l'Ue è percepita come il partner economico più importante (44 per cento). I pareri sono nettamente divisi anche in merito al referendum sull'adesione all'Ue. Il 44 per cento dei cittadini voterebbe per l'adesione, mentre il 42 per cento sarebbe contro. Quasi la metà dei cittadini (43 per cento) invece pensa che la Serbia non diventerà mai un membro dell'Ue. Il sondaggio ha anche evidenziato che la maggior parte dei cittadini non dispone di informazioni sufficienti e non sa come risolvere il problema del Kosovo. Alla domanda su quale sarebbe la soluzione ideale per il Kosovo, il 38 per cento degli intervistati non ha infatti una risposta. L'indagine è stata condotta telefonicamente su un campione rappresentativo (1011 intervistati) di cittadini maggiorenni della Serbia (escluso il Kosovo), nel periodo dal 25 febbraio al 3 marzo 2023. (Seb)