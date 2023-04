Imprese: Tajani, da scommessa del governo sui Balcani grandi opportunità per Pescara e Abruzzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pescara e l'Abruzzo possono trarre grandi vantaggi economici e strategici dalla scommessa rinnovata che il governo italiano sta effettuando nella regione dei Balcani. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando le autorità e gli amministratori locali a Pescara. "Questo governo ha rilanciato la presenza dell'Italia nei Balcani. Una presenza politica ma anche militare consistente", ha detto Tajani ricordando i distaccamenti nelle missioni tanto in Kosovo quanto in Bosnia-Herzegovina. Militari che servono anche come "apripista per la presenza delle nostre imprese nella regione. Il governo sta lavorando tantissimo per rafforzare il nostro sistema imprenditoriale, per internazionalizzare le imprese e aumentare le esportazioni anche in questa parte dell'Europa". In questo senso "una città come Pescara e una regione come l'Abruzzo, per la loro collocazione geografica, possono trarre grandi vantaggi" dalle opportunità che si aprono sull'altra sponda dell'Adriatico. "Si è fatto molto e si può fare ancora moltissimo per aiutare le imprese a crescere in questo territorio, per aiutarle a esportare i loro prodotti", ha detto il ministro ricordando l'impegno anche di Simest, con i fondi messi a disposizione per chi vuole investire nei Balcani. "Un aiuto concreto anche alle piccole imprese", ha aggiunto Tajani, secondo cui il governo ha una "visione" della presenza italiana nei Balcani che andrà "sempre più rafforzandosi" garantendo un sostegno crescente agli imprenditori.(Res)