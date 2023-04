Serbia: partiti opposizione di destra presentano denuncia penale contro presidente Vucic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I quattro partiti di opposizione della destra serba, tra cui Dveri e Zavetnici, hanno presentato oggi una denuncia penale contro il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, per aver accettato il piano franco-tedesco sul Kosovo. Lo riporta l'emittente "N1". Secondo la spiegazione, con tale atto, il presidente serbo ha "riconosciuto la capitolazione, vale a dire l'occupazione del territorio, messo in pericolo l'integrità territoriale e la sicurezza della Serbia". Il leader del partito politico dei Dveri, Bosko Obradovic, nei giorni scorsi aveva annunciato la denuncia penale contro il presidente serbo, Aleksandar Vucic, per aver "riconosciuto l'occupazione e il rovesciamento dell'ordine costituzionale". Al raduno di protesta a difesa del Kosovo organizzato il 24 marzo davanti alla sede del governo di Belgrado dai leader dei quattro partiti di opposizione della destra serba, Obradovic aveva annunciato che si sarebbe rivolto alla Corte costituzionale per vedere "se è viva" e "se può valutare ciò che Vucic intende accettare". (Seb)