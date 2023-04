Balcani: Farnesina, a Roma domani vertice con i Paesi della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, presiederà domani a Roma la riunione ministeriale sui Balcani occidentali, a cui parteciperanno il commissario europeo per il Vicinato e l’Allargamento, Oliver Varhelyi, il ministro degli Esteri svedese Tobias Billström, in qualità di presidente di turno del Consiglio dell’Ue, e i ministri degli Esteri di Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. Lo ha reso noto un comunicato della Farnesina. “Il governo italiano ha voluto dispiegare un’azione di politica estera a tutto campo nei Balcani occidentali, nella consapevolezza che qui si decide il futuro dell’Europa”, ha sottolineato il vicepremier, secondo il quale “dobbiamo accelerare il processo di integrazione europea dei Paesi della regione”. “La riunione che ho voluto ospitare a Roma”, ha proseguito Tajani, “serve inoltre a favorire il dialogo e la cooperazione regionale. C’è una forte domanda di Italia in questa regione, e il governo è in prima linea al fianco dei nostri amici balcanici”. Dopo un primo confronto tra i ministri degli Esteri sul percorso di integrazione europea dei Paesi dei Balcani occidentali, si terrà una discussione sulle modalità con cui rafforzare la cooperazione tra i Paesi della regione e l’Ue. (segue) (Res)