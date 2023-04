Roma: sei arresti e tre denunciati durante controlli carabinieri all'Esquilino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone sono state arrestate e alte 3 denunciate, durante i controlli nel quartiere Esquilino effettuati dai carabinieri della compagnia di Roma PiazRa Dante, unitamente ai colleghi del Gruppo Roma, a quelli del Gruppo tutela lavoro di Roma, del Gruppo tutela salute di Roma e del Nucleo cinofili Santa Maria di Galeria. I primi a finire in manette sono stati due uomini che, nel corso dei controlli effettuati dai carabinieri alla banca dati, sono risultati entrambi destinatari di un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dal Tribunale di Roma. Tre persone invece, sono state arrestate per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, poiché sorprese a cedere delle dosi di hashish ad altri soggetti “acquirenti”, tutti identificati e segnalati al Prefetto. (segue) (Rer)