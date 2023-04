Liberia: presidente Weah e 26 partiti firmano patto di "non belligeranza" in vista del voto di ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Liberia, George Weah, e i rappresentanti di 26 partiti politici hanno firmato un accordo per prevenire la violenza in vista delle elezioni presidenziali e legislative di ottobre. “La storia ci ha insegnato che il rischio di regressione alla guerra da parte dei Paesi postbellici è altissimo. In ogni caso, quindi, la Liberia è una storia di successo postbellica”, ha affermato Weah in una dichiarazione. Il patto obbliga i firmatari e i loro sostenitori a sostenere elezioni pacifiche e ricorrere a mezzi costituzionali se sono insoddisfatti del processo elettorale e dei risultati. Alla firma dell'accordo, a Monrovia, hanno assistito membri delle missioni di osservazione dell'Unione africana, dell'Unione europea e altri diplomatici. Si prevede che le elezioni si preannunciano fortemente contendibili con il presidente uscente Weah - al potere dal 2018 - che si presenterà per un secondo mandato ma dovrà affrontare la concorrenza dell'ex vicepresidente Joseph Boakai, del Partito dell'unità in precedenza al potere, e di Alexander Cummings della coalizione Partiti politici di collaborazione (Cpp). (Res)