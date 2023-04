Sicurezza stradale: Oliveri (Aspi), inaugurazione Safety point in area servizio sottolinea centralità tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inaugurazione di questo Safety point “sottolinea l’importanza che si vuole dare al tema della sicurezza stradale, che è sempre centrale in un Paese come il nostro, che si muove moltissimo su gomma”. Lo ha detto il presidente di Autostrade per l’Italia, Elisabetta Oliveri, in occasione dell’inaugurazione del primo “Safety point” nell’area di servizio Casilina est - A1, nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e la società Autostrade per l'Italia. “L’automobile – ha spiegato – è qualcosa di familiare per gli italiani”. A questo, va aggiunto che “la nostra attività produttiva si svolge prevalentemente su gomma, e che, secondo le stime, circa 36 milioni di italiani si spostano ogni giorno in maniera prevalente in automobile”. (Rin)