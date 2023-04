Sicurezza stradale: Oliveri (Aspi), impegnati per ammodernare rete e informare viaggiatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come Autostrade per l’Italia “ribadiamo il massimo impegno a fare tutto il possibile perché il viaggio” degli automobilisti italiani “si svolga in sicurezza”. Lo ha detto il presidente di Autostrade per l’Italia, Elisabetta Oliveri, in occasione dell’inaugurazione del primo “Safety point” nell’area di servizio Casilina est - A1, nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e la società Autostrade per l'Italia. “Lo facciamo – ha sottolineato – continuando nell’opera di ammodernamento e di potenziamento della rete, nella costruzione di cantieri sicuri e informando con puntualità i viaggiatori”. (Rin)