Cultura: a Roma torna "Pasqua nei musei", fine settimana di aperture straordinarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma occasione delle festività pasquali da venerdì 7 a lunedì 10 aprile torna il tradizionale appuntamento con l'iniziativa "Pasqua nei musei" promossa da Roma Capitale, assessorato alla Cultura, Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali con l'organizzazione di Zètema progetto cultura. In questi giorni il sistema musei di Roma Capitale farà festa e sarà aperto al pubblico con orari consueti, compreso il lunedì di Pasquetta, offrendo ai visitatori il suo ricco patrimonio artistico e culturale. Oltre a visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso, con ingresso gratuito per i possessori della Mic Card, sarà possibile partecipare a eventi di animazione e attività didattiche gratuite, con il biglietto d'ingresso al museo dove previsto. E' quanto si legge in una nota. (segue) (Com)