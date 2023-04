Cultura: a Roma torna "Pasqua nei musei", fine settimana di aperture straordinarie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I musei civici aperti sono: i Musei capitolini, i Mercati di Traiano-Museo dei Fori Imperiali, il Museo dell'Ara Pacis, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma, il Museo di Roma in Trastevere, la Galleria d'arte moderna, i Musei di Villa Torlonia, il Museo civico di zoologia, il Museo di scultura antica Giovanni Barracco, il Museo Carlo Bilotti-Aranciera di Villa Borghese, il Museo Napoleonico, il Museo Pietro Canonica a Villa Borghese, il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il Museo di Casal de' Pazzi, il Museo delle mura, la Serra Moresca di Villa Torlonia e la Villa di Massenzio. L'ingresso nel Sistema Musei di Roma Capitale è sempre gratuito per i possessori di Mic Card, fatta eccezione per la mostra "Roma Medievale. Il volto perduto della città al Museo di Roma" a Palazzo Braschi, la visita immersiva del Circo Massimo in realtà aumentata e virtuale, Circo Maximo experience e gli spettacoli del Planetario di Roma, per cui è previsto invece il biglietto ridotto. (segue) (Com)