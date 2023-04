Cultura: a Roma torna "Pasqua nei musei", fine settimana di aperture straordinarie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mic Card, che al costo di 5 euro permette a chi vive o studia nella Città Metropolitana di Roma l'accesso gratuito e illimitato per un anno a 18 Musei del sistema di Roma Capitale e a 27 siti archeologici della città, nel frattempo è diventata anche digitale e può essere acquistata e gestita totalmente online. Nel corso del periodo pasquale sarà anche possibile visitare alcune aree archeologiche della città come il Circo Massimo (gratuito con la Mic Card) e il percorso integrato dei Fori Imperiali. (Com)