Sicurezza stradale: Tomasi (Aspi), almeno quattro Safety point prima esodo estivo

- Il Safety point che si inaugura oggi nell’area di servizio Casilina est - A1 “è il primo”, e l’obiettivo è quello di averne “almeno quattro prima dell’esodo estivo”. Lo ha detto l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, in occasione dell’inaugurazione del primo “Safety point” nell’area di servizio Casilina est - A1, nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato e la società Autostrade per l'Italia. (Rin)