Terzo polo: Calenda, regionali per noi un inferno

19 luglio 2021

- Pochi mesi fa “abbiamo costruito un partito e abbiamo raggiunto l’8 per cento alle elezioni, che non è male come risultato per un partito nato da poco. Poi le elezioni regionali per noi sono un inferno, con il turno unico, un voto molto strutturato, non voglio dire clientelare. E' un voto di opinione che non ci premia". Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, a Tgcom24. “Noi continueremo a fare tutto quello di cui abbiamo parlato, proposte concrete sono sempre state presentate al governo”, ha sottolineato Calenda, che ha aggiunto: “Bisogna incidere sulla realtà, non andare in piazza dalla mattina alla sera”. “Gli italiani vogliono un po’ di pragmatismo, spirito repubblicano, ma sta a loro decidere di cambiare gli ultimi 30 anni”, ha concluso. (Rin)