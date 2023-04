Perù: respinta la mozione di sfiducia contro presidente Boluarte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso del Perù ha deciso a maggioranza di non ammettere a dibattito la mozione di sfiducia presentata contro la presidente Dina Boluarte. La mozione, riferisce il Congresso sul suo account Twitter ufficiale, è stata respinta con 64 voti contrari, 37 favorevoli e 10 astensioni. La mozione era stata presentata dai banchi della sinistra. Il testo, firmato dai parlamentari di Perú Libre, Perú Democratico e Cambio Democratico, chiama in causa il capo dello stato per la morte di civili nel corso delle manifestazioni contro la destituzione dell’ex presidente Pedro Castillo, iniziate lo scorso dicembre. Secondo il Difensore civico 49 civili sono morti negli scontri con la Polizia. “Dina Boluarte deve rispondere di tutte queste morti”, recita la mozione, che adduce la causa dell'"incapacità mortale" del capo dello stato, la stessa che ha portato all'impeachment di Castillo. Per essere ammessa al dibattito la mozione doveva essere sostenuta da almeno il 40 per cento dei parlamentari. (segue) (Brb)