Semplificazione: Casellati, ridurre eccessiva mole normativa, entro luglio abrogherò 20 mila decreti

- "Lo stesso Pnnr prevede tra le riforme abilitanti la semplificazione e la razionalizzazione della legislazione" per "favorire la crescita del Paese" e "supportare trasversalmente le sei Missioni del Piano". Lo ha detto Elisabetta Casellati, ministro delle Riforme istituzionali e della Semplificazione normativa in commissione Affari costituzionali al Senato per comunicazioni sulle linee programmatiche. Nell’ambito della sua delega il ministro intende procedere ad una "riduzione dell’eccessiva mole normativa esistente e a una razionalizzazione delle fonti del diritto". Nel dettaglio anche quanto ai decreti regi, "entro luglio prevedo di abrogarne circa 20 mila", ha annunciato. (Rin)