Olimpiadi 2026: Fontana, per la pista pattinaggio di velocità sostengo Milano, nostro progetto migliore

- Sulla pista di pattinaggio di velocità su ghiaccio a Torino, per le prossime Olimpiadi "non credo che le valutazioni possano essere fatte da un articolo sul giornale, scritto da Torino. Se bastasse questo si risolverebbero i problemi in un batter d'occhio. Io sono sostenitore di Milano". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia di premiazione "Accendi la mente, usa le mani" organizzata dall'associazione Motomorphosis a Palazzo Lombardia, commentando con i cronisti l'articolo del giornale "La Stampa" che ha evidenziato come stia perdendo quota l'opzione della pista di pattinaggio di velocità a Milano a vantaggio di Torino. "Io credo si debba andare ad approfondire definitivamente la valenza del nostro progetto, e sono convinto che il nostro sia assolutamente migliore". "Siamo agli ultimi sussulti di chi vuole in qualche modo rientrare dalla finestra dopo essere uscito dalla porta - ha concluso Fontana - io ovviamente sostengo il progetto Milano. Il 12 aprile abbiamo la cabina di regia, durante la quale confronteremo i progetti in quella sede, dopodiché li manderemo al Cio che li valuterà". (Rem)