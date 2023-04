Sudafrica: cobra a bordo, pilota di un aereo effettua atterraggio di emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pilota di aereo in Sudafrica ha effettuato con successo un atterraggio di emergenza dopo aver notato un cobra arrotolato sotto il suo sedile. Lo riporta il sito d'informazione "Times Live", secondo cui il pilota - Rudolph Erasmus - stava trasportando quattro passeggeri da Città del Capo alla città settentrionale di Nelspruit ma è stato costretto a interrompere il viaggio dopo aver sentito qualcosa di freddo sul corpo e ha effettuato un atterraggio di emergenza a Welkom. "Quando mi sono girato a sinistra e ho guardato in basso, ho visto il cobra poggiare la testa sotto il mio sedile", ha detto. Il commissario sudafricano per l'aviazione civile, Poppy Khosa, ha salutato Erasmus come un eroe. "In effetti, una grande abilità di pilotaggio ha salvato tutte le vite a bordo", ha detto. Il pilota, da parte sua, ha riferito di non essere sicuro di voler dire ai suoi passeggeri di aver individuato il serpente durante il volo per non provocare il panico. Gli ingegneri che hanno smantellato l'aereo non hanno rinvenuto il rettile canaglia. Il morso di un cobra può uccidere un uomo in 30 minuti. (Res)