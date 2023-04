Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi.COMUNEPresentazione delle iniziative dedicate alla celebrazione del 150esimo anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni, avvenuta a Milano il 22 maggio 1873. Intervengono rappresentanti dell'Amministrazione Comunale e delle istituzioni coinvolte.Casa Manzoni, via Morone, 1 (ore 11)REGIONEL'assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa alla conferenza stampa di presentazione de “La Milanesiana”, il Festival culturale diretto da Elisabetta Sgarbi.Teatro Studio Melato, via Rivoli, 6 (ore 11:30).L'assessore regionale all'Istruzione Formazione e Lavoro, Simona Tironi, partecipa all'inaugurazione del nuovo laboratorio didattico di hotellerie dell'Its Academy Innovaprofessioni.Its Academy Innovaprofessioni ,viale Murillo, 17 (ore 12)VARIECerimonia di premiazione "Accendi la mente, usa le mani" organizzata dall'associazione culturale Motomorphosis. Interviene il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.Palazzo Lombardia, Piazza città di Lombardia (ore 10:30)Its Academy Innovaprofessioni, inaugura il nuovo laboratorio didattico di hotellerie che sarà utilizzato nell'ambito dei corsi ITS. Sono presenti, con Simonpaolo Buongiardino, presidente di ITS Academy Innovaprofessioni: Simona Tironi, assessore Istruzione Formazione e Lavoro di Regione Lombardia; Fabio Primerano, presidente di Federalberghi Lombardia; Massimo Temussi, presidente e ad di Anpal Servizi.Its Academy Innovaprofessioni, viale Murillo, 17 (ore 12)EY Sustainability Summit. Intervengono, tra gli altri, Luca Fernando Ruini, Health Safety Environment and Energy Vice President, Barilla; Chantal Hamende, Responsabile Piani, Progetti e Reporting ESG, Terna; Luca Pini, Responsabile Procurement, Edison; Alda Paola Baldi, Responsabile Procurement Italia, Enel; Francesco Micheletti, Responsabile Group Vendor Management e Digitalizzazione, Fincantieri; Claudio Farina, Executive Vice President Strategy, Innovation and Sustainability, Snam; Giulia Ritondale, Responsabile Sostenibilità,Open FiberFondazione Catella, via Gaetano de Castillia, 28 (ore 14:30)In occasione dell'evento Il Sorriso Dei Bambini, organizzato dalla Fondazione Buzzi viene presentata Lilly, la Mascotte della Linea Metropolitana Lilla che per l'occasione viaggia sul treno e incontra i bambini presenti presso il Punto Lilla.Stazione M5 Gerusalemme (ore 15:30)Presentazione del Rapporto ISPI 2023: Ritorno al FuturoSede di Arca Fondi SGR, via Disciplini 3 (ore 18)Triennale Milano presenta libro Tiepido Cool di Davide D'Elia, edito da Viaindustriae publishing. L'artista dialoga con Damiano Gullì, Curatore per Arte contemporanea e Public program di Triennale Milano, Kenzuke Koike, artista, Claude Marzotto Caotorta e Maia Sambonet di studio òbelo.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 16 (ore 18:30) (Rem)