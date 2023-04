© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato a Pechino, capitale della Cina. E' quanto mostrato in un filmato dell'emittente televisiva statale "Cctv". Il capo dello Stato francese sarà in visita in Cina per tre giorni, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. (Cip)