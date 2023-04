Viabilità: Anas, Ss 45 temporaneamente chiusa a Gavardo (Bs) per un incidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica che a causa di un incidente, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 45 Bis "Gardesana Occidentale" in località Gavardo (Bs). Nel sinistro sono rimasti coinvolti una autovettura, un autoarticolato e un autocarro. Istituite uscite obbligatorie a Gavardo in direzione Trento e Villa Nuova sul Clisi in direzione Brescia. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. (Com)