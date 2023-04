Spagna: ministra Diaz lancia raccolta fondi da 100 mila euro per campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra del Lavoro della Spagna, Yolanda Diaz, ha chiesto a tutti i suoi sostenitori di contribuire a una raccolta fondi da 100 mila euro lanciata sulla sua piattaforma Sumar. Obiettivo di tale iniziativa è realizzare un progetto autonomo per la campagna elettorale, “indipendente dalle banche o da interessi privati”. In un messaggio diffuso sui social, Diaz ha spiegato che Sumar è un "progetto cittadino e politico" in cui "c'è spazio per tutti". Lo scorso fine settimana la ministra spagnola ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni in programma alla fine dell’anno. "Ho intenzione di fare un passo avanti. Voglio essere la prima donna presidente del mio Paese, la prima donna presidente della Spagna", ha detto Diaz.(Spm)