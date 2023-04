Nigeria: Senato approva finanziamento linea ferroviaria Kaduna-Kano da parte della Banca di sviluppo cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato della Nigeria ha approvato il finanziamento del progetto ferroviario Kaduna-Kano, per un costo complessivo di 973 milioni di dollari, da parte della Banca di sviluppo cinese. Lo riferisce la stampa locale, ricordando che l'approvazione è avvenuta dopo che un altro prestatore cinese - la Banca import-export (Exim Bank) cinese - si era ritirata dal progetto nel 2020. In base al nuovo finanziamento, la banca cinese concederà un prestito di 15 anni al progetto ferroviario a un tasso di interesse del 2,7 per cento. Nel 2020 il parlamento nigeriano aveva approvato il finanziamento del progetto da parte della Exim Bank cinese prima che quest'ultima si ritirasse. Nel 2022 la Nigeria si è rivolta alla Standard Chartered Bank (Stan.L) per finanziare con un prestito la linea ferroviaria Kano-Maradi, che collegherà gli Stati settentrionali di Kano, Jigawa e Katsina, dopo i ritardi da parte degli istituti di credito cinesi, tuttavia ora il governo è tornato a rivolgersi agli investitori cinesi. I legislatori nigeriani hanno approvato diversi miliardi di dollari in prestiti legati a progetti da parte di finanziatori cinesi e internazionali, ma i fondi devono ancora concretizzarsi. Il presidente uscente Muhammadu Buhari, che cederà ufficialmente il potere al suo successore Bola Tinubu il prossimo 29 maggio, ha fatto del potenziamento della rete di trasporto della Nigeria e del miglioramento delle reti elettriche obsolete il pilastro della sua amministrazione, con l'obiettivo di potenziare l'agricoltura e altre industrie non petrolifere per ridurre la dipendenza dalle entrate in calo del greggio, tuttavia il finanziamento dei progetti rappresenta un grosso vincolo. Le scarse reti di trasporto ed energia della Nigeria hanno ostacolato la crescita economica per decenni, frenando la distribuzione della ricchezza nella più grande economia africana, dove il 40 per cento delle persone vive al di sotto della soglia nazionale di povertà. (Res)