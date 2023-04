Nato: ministra Esteri tedesca Baerbock, dobbiamo disporre di scudo protettivo completo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Nato deve disporre di uno “scudo protettivo veramente completo” entro il vertice che terrà nelle giornate del 12 e 13 luglio a Vilnius. È quanto dichiarato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, a margine della riunione con i colleghi degli Stati parte dell'Alleanza atlantica, in corso oggi a Bruxelles. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, secondo l'esponente del governo federale, la Nato deve garantire che le diverse capacità militari dei suoi membri siano meglio coordinate tra loro. “Anche per questo sono necessarie ulteriori risorse finanziarie”, ha aggiunto la titolare della diplomazia di Berlino. Tuttavia, come evidenziato d Baerbock, “non si tratta soltanto di numeri”. È, infatti, importante che la Nato disponga di uno “scudo protettivo veramente completo” entro il vertice di Vilnius. (Geb)