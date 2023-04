Francia: produzione industriale a +1,2 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio la produzione industriale della Francia è aumentata dell'1,2 per cento su base mensile dopo un calo dell'1,4 per cento registrato a gennaio. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche degli studi economici (Insee) con un comunicato. Sempre a febbraio, la produzione nel settore automobilistico è cresciuta del 3,4 per cento, mentre l'Insee ha sottolineato che quella degli "altri materiali di trasporto" è aumentata del 7,3 per cento. Il settore industrie estrattive, energia ed acqua tra dicembre e febbraio è calato del 6,1 per cento. (Frp)