Emirati: colloquio telefonico tra Mohammed bin Zayed e premier israeliano Netanyahu

- Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha avuto ieri un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, con il quale ha discusso delle relazioni tra i due Paesi e delle modalità per rafforzarle nell’interesse comune. Lo ha riferito l’agenzia di stampa emiratina “Wam”. Mohammed bin Zayed ha dichiarato che gli Emirati hanno interesse a coltivare le relazioni con Israele, che rappresentano una scelta strategica a beneficio della pace e dello sviluppo. A tale scopo, ha aggiunto, gli accordi di Abramo, firmati dai due Paesi nel settembre 2020 a Washington, “rappresentano il quadro appropriato per intensificare queste relazioni”. Inoltre, Mohammed bin Zayed si è rallegrato dell’entrata in vigore, il primo aprile scorso, del partenariato economico globale israelo-emiratino e ha elogiato gli sforzi congiunti dei due Paesi per contrastare il cambiamento climatico e per organizzare, sull'argomento, la conferenza internazionale Cop28, che si terrà dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 negli Emirati Arabi Uniti. (Res)