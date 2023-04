Kenya: leader opposizione Odinga avanza nuove richieste, dialogo con il governo a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader dell'opposizione del Kenya, Raila Odinga, ha avanzato nuove richieste che rischiano di far vacillare i colloqui bipartisan inaugurati domenica scorsa dal presidente William Ruto. In una dichiarazione ripresa dai media locali, Odinga ha insistito sul fatto che il costo della vita debba essere discusso e ha chiesto al presidente Ruto di allargare i colloqui al di fuori del parlamento, sostenendo che un processo parlamentare potrebbe non affrontare le preoccupazioni poste e proponendo la formazione di una squadra simile a quella che portò all'accordo post-elettorale del 2008, mediato dall'allora capo delle Nazioni Unite Koffi Annan. "Assicuriamo alla nostra gente e ai kenioti che i nostri occhi sono ben aperti e ribadiamo che torneremo dalla gente al primo segno di mancanza di serietà dall'altra parte", ha detto Odinga, minacciando indirettamente di tornare in piazza dopo aver temporaneamente sospeso le manifestazioni di protesta per consentire l'apertura del dialogo. Il capo dell'opposizione ha anche affermato che ci sono stati tentativi di manomissione dei server elettorali, che chiede di essere sottoposti a verifica forense. (segue) (Res)