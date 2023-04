Kenya: leader opposizione Odinga avanza nuove richieste, dialogo con il governo a rischio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito al governo dell'Alleanza democratica unita (Uda), da parte sua, ha accusato Odinga di tenere in ostaggio i colloqui proposti e ha respinto le sue nuove richieste come "irragionevoli". Il presidente Ruto ha inoltre ribadito che il dialogo avverrà rigorosamente in parlamento ed esclusivamente sulla riforma della commissione elettorale, senza toccare l'alto grande tema sollevato dall'opposizione, ovvero l'alto costo della vita. Lunedì scorso Odinga ha sospeso le proteste e ha accettato di tenere colloqui sulle riforme elettorali con il presidente Ruto. In un primo momento Odinga aveva indetto manifestazioni di protesta due volte a settimana dopo aver rifiutato il risultato delle elezioni dello scorso anno, vinte da Ruto proprio ai suoi danni, e aver criticato la gestione da parte del governo della crisi del costo della vita, tuttavia ha minacciato di riprendere le proteste antigovernative se l'amministrazione del presidente Ruto non risponderà alle sue preoccupazioni. Nelle proteste delle scorse settimane sono morte almeno tre persone e 85 sono rimaste ferite. (Res)