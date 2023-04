Germania: ministro Economia Habeck, non dobbiamo diventare parte della guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania “non deve diventare parte della guerra” mossa dalla Russia contro l'Ucraina. “È importante che questo limite sia sempre mantenuto”. È quanto dichiarato dal ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente radiofonica “Deutschlandfunk”. L'esponente del governo federale ha aggiunto che la non belligeranza della Germania svolge un ruolo importante in tutte le considerazioni sul sostegno al Paese aggredito dalla Russia. Per il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, “si tratta di valutare dove potrebbe arrivare un passo tanto lungo da portarci attivamente in guerra”. Habeck ha quindi tracciato una linea rossa da non superare con il dispiegamento di “truppe tedesche in Ucraina”. (Geb)