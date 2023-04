Vaticano: Papa, la tristezza e l'amarezza inquinano la Chiesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi, allora, guardiamo l'albero della croce perché germogli in noi la speranza: per essere guariti dalla tristezza di cui siamo malati, dall'amarezza con cui inquiniamo la Chiesa e il mondo". Lo ha detto Papa Francesco durante l'Udienza generale di oggi, incentrata sul tema "Il Crocifisso, sorgente di speranza". Il Pontefice, ricordando come Gesù fu spogliato delle sue vesti prima di essere crocifisso, lasciandosi privare di tutto, ha spiegato: "Noi, infatti, facciamo fatica a metterci a nudo, a fare la verità; ci rivestiamo di esteriorità che ricerchiamo e curiamo, di maschere per camuffarci e mostrarci migliori di come siamo. Pensiamo che l'importante sia ostentare, così che gli altri dicano bene di noi". Ma Bergoglio ha raccomandato: "Oggi, quando tutto è complesso e si rischia di perdere il filo, abbiamo bisogno di semplicità, di riscoprire il valore della sobrietà, della rinuncia, di fare pulizia di ciò che inquina il cuore e rende tristi". Infine Francesco ha ricordato come Gesù sulla croce fosse ferito, e di come abbia mostrato le ferite per farne motivo di luce: "Allora il punto non è essere feriti poco o tanto dalla vita, ma cosa fare di queste ferite – ha spiegato il Papa – posso lasciarle infettare nel rancore e nella tristezza oppure posso unirle a quelle di Gesù, perché anche le mie piaghe diventino luminose". (Civ)