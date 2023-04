Lazio: controlli Nas a mense ospedaliere, 11 irregolari a Roma, 3 a Latina e 5 a Frosinone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati 41 le ispezioni complessive effettuate dai carabinieri del Nas di Roma presso i servizi mensa che operano nelle strutture ospedaliere pubbliche e private della Capitale e della provincia capitolina. In 11 delle mense controllate sono state individuate violazioni di cui 5 nella capitale e 6 nella provincia. In particolare, sono state riscontrate e contestate violazioni relative alla detenzione di alimenti vari privi di informazioni sulla tracciabilità, nonché carenze strutturali e igieniche. A conclusione dell’attività ispettiva sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 7.500 euro e sequestrati 25 chili di prodotti ittici. Nel corso dei 12 controlli effettuati dai Nas di Latina nel territorio pontino, invece, 3 sono risultate non conformi per carenze igienico - sanitarie e strutturali, e mancata attuazione delle procedure di autocontrollo Haccp e di tracciabilità. Per tali criticità è stata interessata l’Asl per le prescrizioni di competenza finalizzate al ripristino dei requisiti di legge. Sono state comminate sanzioni pecuniarie per 3.500 euro. Sempre i carabinieri del Nas di Latina, nella provincia di Frosinone hanno effettuato 12 controlli alle stesse tipologie di mense e, in 5 casi sono risultate non conformi per inadeguatezze igienico - sanitarie e strutturali. Anche in questo caso è stata interessata l’Asl per le prescrizioni di competenza finalizzate al ripristino dei requisiti di legge. Irrogate sanzioni pecuniarie per mille euro.(Rer)