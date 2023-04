Ruanda: presidente Kagame apre alla sua successione, "non vedo l'ora di diventare giornalista"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ruanda, Paul Kagame, ha dichiarato di non vedere l'ora di ritirarsi e di cedere il potere dopo 23 anni in carica. Parlando durante una conferenza stampa congiunta con il suo omologo keniota, William Ruto, nella capitale ruandese Kigali, Kagame ha affermato che un piano di successione è stato attivamente discusso dal partito al governo, definendo il suo ritiro una cosa "inevitabile". Kagame ha affermato di non essere necessariamente interessato a scegliere il suo successore, ma piuttosto a creare un ambiente che dia vita a persone in grado di guidare. "Abbiamo avuto questa discussione all'interno del nostro partito (al potere) dal 2010, ma le circostanze, le sfide e la storia del Ruanda tendono a dettare certe cose", ha detto, aggiungendo che il suo ritiro è una questione che deve essere discussa "prima o poi". "Sono sicuro che un giorno potrei unirmi al giornalismo nella mia vecchiaia. Non vedo l'ora", ha aggiunto. I suoi commenti arrivano pochi giorni dopo che il partito al governo del paese, il Fronte patriottico ruandese (Rpf-Inkotanyi) ha eletto la sua prima vicepresidente donna. Non è la prima volta che Kagame parla del suo pensionamento. Già nel dicembre scorso ha affermato di non avere problemi a diventare "un normale pensionato", tuttavia lo scorso anno aveva dichiarato ad un canale televisivo francese che si sarebbe candidato nuovamente alla presidenza alle prossime elezioni nel 2024. Kagame guida il partito dal 1998 ed è al potere in Ruanda dal 2000, dopo che un controverso referendum nel 2015 ha rimosso il limite costituzionale di due mandati per i presidenti. (Res)