Governo: Landini, tre manifestazioni a maggio con Cisl e Uil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo deciso ieri con Cisl e Uil. E’ previsto nel mese di aprile l’avvio di una campagna di assemblee” e “nel mese di maggio ci saranno tre manifestazioni il 6, il 13 e il 20”. Lo ha detto il segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervistato ad “Agorà” su Rai3. “Abbiamo intenzione di coinvolgere tutte le regioni e saremo a Bologna, a Milano e a Napoli. Diamo il via a questa mobilitazione perché non ci piacciono le scelte del governo”, ha sottolineato. Landini ha parlato della necessità di un “superamento del lavoro precario, di un aumento dei salari, di una seria riforma fiscale perché l’evasione non più accettabile” e poi “la sanità pubblica che non funziona, la riforma delle pensioni e la politica industriale”.(Rin)