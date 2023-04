Germania: sindacato Ig Metall chiede settimana di quattro giorni nel settore siderurgico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sindacato dei metallurgici tedesco (Ig Metall) chiede l'introduzione della settimana lavorativa di quattro giorni nel settore della siderurgia. Ai negoziati sul contratto collettivo, ha dichiarato Knut Giesleer di Ig Metall, “vogliamo ottenere un vero sollievo per i dipendenti senza che di conseguenza guadagnino meno”. Secondo il sindacalista, un tale passo sarebbe un grande progresso per la qualità della vita e la salute dei lavoratori dell'acciaio. Come riferisce il settimanale “Die Zeit”, Giesler ha aggiunto che la proposta ha avuto finora un riscontro estremamente positivo tra i metallurgici. Inoltre, per l'esponente di Ig Metall, la settimana di quattro giorni renderebbe il settore siderurgico più attraente per i giovani, che saranno urgentemente necessari nei prossimi anni quando l'industria pesante basata sul carbone verrà convertita in acciaio verde. Allo stesso tempo, si tratta di prevenire le perdite di posti di lavoro che sono previste come parte della trasformazione ecologica del settore dell'acciaio. In particolare, Giesler mira a ridurre l'orario di lavoro settimanale da 35 a 32 ore con una retribuzione completa. Ig Metall presume che il cambiamento richiederà molto tempo, forse diversi anni, anche perché le aziende non devono trovarsi in difficoltà a causa dell'introduzione della settimana di quattro giorni. (Geb)